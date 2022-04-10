Пилоту «Уильямс» Латифи заменили коробку передач перед гонкой на «Гран-при Австралии»

Пилоту «Уильямс» Николасу Латифи заменили коробку передач перед гонкой на «Гран-при Австралии».

Канадец не получит штраф за замену элемента и стартует с 18-го места, как изначально и планировалось.

Вчера, 9 апреля Латифи попал в аварию в конце первого сегмента квалификации после столкновения с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина».

Гонка состоится сегодня, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).