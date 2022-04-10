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Сегодня, 06:48

Латифи заменили коробку передач перед гонкой на «Гран-при Австралии»

Пилоту «Уильямс» Латифи заменили коробку передач перед гонкой на «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилоту «Уильямс» Николасу Латифи заменили коробку передач перед гонкой на «Гран-при Австралии».

Канадец не получит штраф за замену элемента и стартует с 18-го места, как изначально и планировалось.

Вчера, 9 апреля Латифи попал в аварию в конце первого сегмента квалификации после столкновения с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина».

Гонка состоится сегодня, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).

Формула-1
Уильямс
Николас Латифи
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