Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, чего ожидать от команды в этом сезоне и оценил шансы на победу в чемпионате.

«Думаю, мы отстаем. Если посмотреть с точки зрения математической вероятности, то я бы сказал, что наши шансы на титул 20 процентов, однако это автоспорт, а здесь может случиться что угодно. Команды могут сходить, и если мы сможем раскрыть потенциал машины, то сразу же вернемся в игру. Так что как гонщик я бы сказал, что шансы — 40 на 60, но как математик я бы оценил эти шансы ниже.

Но впереди лишь третья гонка в сезоне, так что я не собираюсь списывать титульную гонку в утиль. Речь только про текущее положение дел, а мы отстаем на 0,9 секунды", — цитирует Вольфа ESPN.

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл квалифицировались пятым и шестым на «Гран-при Австралии» и примерно на секунду отстали от лидера Шарля Леклера из «Феррари».

В Кубке конструкторов в текущем сезоне «Мерседес» занимает второе место с 38 очками. Лидирует команда «Феррари», у которой 78 очков.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 мск.