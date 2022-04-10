Леклер поделился ожиданиями от борьбы с Ферстаппеном на «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Австралии».

«Мы выглядим сильными, так что борьба будет плотной. У нас все еще есть проблемы с галопированием болида, что дает Ферстаппену преимущество на прямых.

По сравнению с прошлым этапом у Ферстаппена и Переса будет небольшой перевес, так что нам будет сложнее обгонять. Нам нужен хороший старт и успешный первый круг», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Шарль Леклер выиграл вчерашнюю квалификацию, Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял второе место.

Гонка в Австралии состоится сегодня, 10 апреля, начало — в 8.00 (мск).