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Сегодня, 07:31

Леклер поделился ожиданиями от борьбы с Ферстаппеном на «Гран-при Австралии»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от гонки на «Гран-при Австралии».

«Мы выглядим сильными, так что борьба будет плотной. У нас все еще есть проблемы с галопированием болида, что дает Ферстаппену преимущество на прямых.
По сравнению с прошлым этапом у Ферстаппена и Переса будет небольшой перевес, так что нам будет сложнее обгонять. Нам нужен хороший старт и успешный первый круг», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Шарль Леклер выиграл вчерашнюю квалификацию, Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял второе место.

Гонка в Австралии состоится сегодня, 10 апреля, начало — в 8.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/12585962/australian-grand-prix-pole-sitter-charles-leclerc-reveals-struggles-max-verstappen-says-he-expects-it-to-be-tight
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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