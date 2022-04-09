Латифи: «Для меня все очевидно. Стролл просто повернул в меня, когда я поравнялся с ним»

Пилот «Уильямс» Николас Латифи прокомментировал аварию со своим участием во время квалификации «Гран-при Австралии».

Латифи и гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл столкнулись в конце первого сегмента квалификации, сессия была приостановлена из-за аварии.

«Для меня все очевидно, я уже посмотрел повтор инцидента. Я пытался держаться своей траектории и готовился к боевому кругу, а Стролл просто повернул в меня, когда я поравнялся с ним. Думаю, это все объясняет», — приводит Sky Sports слова Латифи.

Гонка в рамках «Гран-при Австралии» состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 по московскому времени.