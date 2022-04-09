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Сегодня, 09:34

Сингапур может заменить Россию и провести две гонки «Формулы-1»

Сергей Разин
корреспондент
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Руководство «Формулы-1» ищет замену «Гран-при России», сообщает autosport.com.

По сведениям источника, «Ф-1» рассматривает возможность проведения еще одной гонки в Сингапуре вместо гонки в России. Тогда трасса «Марина Бэй» примет два этапа в течение двух недель, при этом гонки пройдут в разное время суток: на закате и в полностью ночное время.

В феврале «Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение «Гран-при России», который должен был пройти 23-25 сентября в Сочи.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220409/formula-1-1782648629.html
Формула-1
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