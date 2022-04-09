Сингапур может заменить Россию и провести две гонки «Формулы-1»

Руководство «Формулы-1» ищет замену «Гран-при России», сообщает autosport.com.

По сведениям источника, «Ф-1» рассматривает возможность проведения еще одной гонки в Сингапуре вместо гонки в России. Тогда трасса «Марина Бэй» примет два этапа в течение двух недель, при этом гонки пройдут в разное время суток: на закате и в полностью ночное время.

В феврале «Формула-1» досрочно разорвала контракт на проведение «Гран-при России», который должен был пройти 23-25 сентября в Сочи.