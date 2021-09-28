Пилот SMP Racing Ирина Сидоркова рассказала о получении водительских прав после исполнения 18 лет.

— Как Вам, автогонщице, жилось с тем, что вы не можете выехать за рулем на дорогу общего пользования?

— На самом деле дороги с другими участниками дорожного движения и гонки — это совсем разные вещи. Даже профессиональному гонщику просто так не прийти на экзамен, чтобы сдать его с первого раза. На дорогах всегда много нюансов, здесь есть другие автомобили, пешеходы, маневры которых нужно учитывать.

Многие думают, что если ты гонщик, то ты с легкостью пройдешь экзамен — это не так. Пилоты проходят всю эту процедуру так же, как и все остальные люди. Все начинают с начала — наизусть учить правила дорожного движения, заниматься с инструктором и так далее. Поэтому я очень рада, что сдала экзамен и получила права. Пока что опыта самостоятельной езды на дорогах общего пользования у меня нет, потому что у меня еще нет машины. Но я надеюсь, что в скором времени смогу потихоньку выбираться на дороги.

— Насколько вообще это распространенная практика, что у профессионального гонщика может не быть обычных водительских прав?

— Наличие водительских прав не являлось обязательным для получения мной лицензии РАФ (Российской автомобильной федерации — Прим. ред.). Экзамен на гоночную лицензию сдается отдельно, он никак не связан с ГИБДД и водительскими правами. Так же, как и наличие водительского удостоверения не дает права выступать на автоспортивных соревнованиях. Так что я считаю это личным делом каждого.

Большинство моих знакомых автогонщиков имеют водительские права. У меня их не было раньше, потому что мне было меньше 18 лет, и у меня не было времени сдать заранее, — цитирует Сидоркову пресс-служба SMP Racing.