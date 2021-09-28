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Появился предварительный календарь гонок «Формулы-1» в 2022 году

21:11
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В руководстве «Формулы-1» уточняют календарь на следующий сезон, меняя даты и промежутки между этапами. Календарь выдержал уже несколько версий, очередную публикует немецкий Auto Motor und Sport.

20 марта — «Гран-при Бахрейна»

27 марта — «Гран-при Саудовской Аравии»

10 апреля — «Гран-при Австралии»

17 апреля — «Гран-при Китая»

8 мая — «Гран-при Майами»

22 мая — «Гран-при Испании»

29 мая — «Гран-при Монако»

12 июня — «Гран-при Азербайджана»

19 июня — «Гран-при Канады»

3 июля — «Гран-при Великобритании»

10 июля — «Гран-при Австрии»

17 июля — «Гран-при Франции»

31 июля — «Гран-при Венгрии»

28 августа — «Гран-при Бельгии»

4 сентября — «Гран-при Нидерландов»

11 сентября — «Гран-при Италии»

25 сентября — «Гран-при России»

2 октября — «Гран-при Сингапура»

9 октября — «Гран-при Японии»

23 октября — «Гран-при Остина»

30 октября — «Гран-при Мексики»

13 ноября — «Гран-при Бразилии»

20 ноября — «Гран-при Абу-Даби»

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Иван Шитик все материалы автора

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