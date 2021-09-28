Появился предварительный календарь гонок «Формулы-1» в 2022 году
В руководстве «Формулы-1» уточняют календарь на следующий сезон, меняя даты и промежутки между этапами. Календарь выдержал уже несколько версий, очередную публикует немецкий Auto Motor und Sport.
20 марта — «Гран-при Бахрейна»
27 марта — «Гран-при Саудовской Аравии»
10 апреля — «Гран-при Австралии»
17 апреля — «Гран-при Китая»
8 мая — «Гран-при Майами»
22 мая — «Гран-при Испании»
29 мая — «Гран-при Монако»
12 июня — «Гран-при Азербайджана»
19 июня — «Гран-при Канады»
3 июля — «Гран-при Великобритании»
10 июля — «Гран-при Австрии»
17 июля — «Гран-при Франции»
31 июля — «Гран-при Венгрии»
28 августа — «Гран-при Бельгии»
4 сентября — «Гран-при Нидерландов»
11 сентября — «Гран-при Италии»
25 сентября — «Гран-при России»
2 октября — «Гран-при Сингапура»
9 октября — «Гран-при Японии»
23 октября — «Гран-при Остина»
30 октября — «Гран-при Мексики»
13 ноября — «Гран-при Бразилии»
20 ноября — «Гран-при Абу-Даби»
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