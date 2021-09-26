Себастьян Феттель: «Когда пошел дождь, гонка превратилась в лотерею»
Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после «Гран-при России». Он занял 12-е место.
«Когда пошел дождь, гонка превратилась в лотерею: пятьдесят на пятьдесят, брать промежуточные шины или нет, — цитирует Феттеля Autosport. — Мы знали, что приближается дождь, но мне казалось, что он останется слабым, поэтому я решил остаться на сликах. Поначалу это было терпимо.
Мы надеялись, что сэкономили много времени и хорошо продвинулись вперед, но затем внезапно полил сильный дождь и в этот момент наша гонка была проиграна. Мы остановились на один круг позже и это отбросило нас назад. — Когда в гонке так поздно начинается дождь, всегда есть возможности, но сегодня мы не смогли ими воспользоваться. Мы рискнули, как и наши оппоненты, но, к сожалению, маятник качнулся не в нашу сторону. В конце концов, это больше связано с удачей, чем с опытом".
Столкновение со Строллом? Это было недоразумение. В той ситуации Лэнс не видел меня в слепой зоне и, вероятно, не ожидал, что я появлюсь. К счастью, все обошлось. Сегодняшний день — разочарование для нас, но болельщики увидели захватывающую гонку, и Льюис одержал свою сотую победу! Для него это огромный успех, которого он сегодня полностью заслуживает».
Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/72504-sebastyan-fettel-nazval-gran-pri-rossii-lotereey
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