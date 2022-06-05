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Сегодня, 19:31

Ферстаппен: «Для меня не так важно место в чемпионате, важнее то, как работает машина»

Ферстаппен заявил, что для него наличие быстрой машины важнее положения в чемпионате
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что для него наличие быстрой машины важнее положения в чемпионате.

«Для меня не так важно конкретное место в общем зачете чемпионата. Не важно, первый ты или второй — важнее то, как работает машина, каковы твои ощущения. Я просто хочу, чтобы моя машина работала хорошо — ведь это придает тебе уверенности в том, что ты можешь отлично выступить», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

На данный момент Ферстаппен лидирует в личном зачете, набрав 125 очков после семи этапов. На втором месте пилот «Феррари» Шарль Леклер (116 очков).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).

Источник: https://racingnews365.nl/verstappen-voelt-als-wk-leider-geen-extra-druk-ik-heb-maar-een-ding-nodig
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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