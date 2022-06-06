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Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй: «Я бы хотел, чтобы Леклер стал чемпионом в 2022 году»

Чжоу Гуаньюй назвал гонщика, которого хотел бы видеть победителем «Формулы-1» 2022 года
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй назвал гонщика, которого хотел бы видеть победителем «Формулы-1» 2022 года.

«Честно говоря, я бы хотел, чтобы Шарль Леклер выиграл. Он мой хороший друг в паддоке, так что я должен поставить на него! Но я думаю, что «Ред Булл» на данный момент выглядит сильнее. Они становятся все быстрее, так что это непросто, но мне нравится, когда каждый год разные чемпионы мира», — приводит слова Чжоу RacingNews365.com.

В последний раз команда «Феррари» выигрывала чемпионат пилотов в 2007 году с Кими Райкконеном.

Леклер после семи этапов «Формулы-1» занимает второе место, набрав 116 очков. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 125 очков.

Следующий этап пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).

Источник: https://racingnews365.com/zhou-picks-his-favourite-for-the-2022-f1-title
Формула-1
Альфа Ромео
Ред Булл
Феррари
Гуаньюй Чжоу
Шарль Леклер
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