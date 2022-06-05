Алонсо выступил против введения потолка зарплат для гонщиков «Формулы-1»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо выступил против введения потолка зарплат для гонщиков «Формулы-1».

«Я не думаю, что это необходимо. Водители всегда были исключены из этой темы. Руководство все больше и больше используют нас для продвижения «Формулы-1». Мы проводим все больше и больше мероприятий, мы больше общаемся с болельщиками, с паддоком. Они требуют многого от нас, и им это выгодно. В связи с этим гонщики должны быть вне этого лимита», — приводит слова Алонсо RacingNews365.com.

В сезоне-2021/22 команды «Ф-1» могут тратить не более 140 миллионов долларов, однако в данную сумму не включены зарплаты пилотов и топ-менеджеров, а также некоторые другие статьи бюджета.