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3 сентября, 23:19

Ферстаппен: «У «Феррари» была высокая скорость на прямых — пришлось вынудить Сайнса ошибиться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу на «Гран-при Италии». Он одержал десятую победу подряд и установил абсолютный рекорд «Формулы-1».

«Никогда бы не поверил, что такое [сражение за победу с Сайнсом] может стать возможным, но сегодня нам пришлось потрудиться, чтобы выиграть, и благодаря этому стало только интереснее. У нас был хороший темп, но у «Феррари» была очень высокая скорость на прямых. Поэтому подобраться достаточно близко, чтобы провести атаку в первом повороте, было очень трудно — пришлось постараться вынудить его допустить ошибку. К счастью, в какой-то момент он эту ошибку все-таки допустил и заблокировал колеса. Я просто старался действовать терпеливо, чтобы потом правильно выбрать момент», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес, Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен и&nbsp;Карлос Сайнс на &laquo;Гран-при Италии&raquo;. Недоразумение по-итальянски: Сайнс подарил «Ред Булл» дубль в Монце
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
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