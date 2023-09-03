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Сегодня, 21:54

Хэмилтон — о столкновении с Пиастри: «Это полностью моя вина. Я сразу же извинился перед Оскаром»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал столкновение с гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри на «Гран-при Италии».

Семикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф за контакт с болидом Пиастри.

«В любой гонке приходится бороться за каждую позицию. Мы стартовали на шинах «хард», и в начале мне было сложно, но мне понравилась борьба, которая состоялась к концу гонки. Однако я неправильно оценил пространство, которое было между мной и Пиастри. Это полностью моя вина. Я сразу же извинился перед Оскаром, и мы оставили этот эпизод позади», — сказал Хэмилтон.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстапенн. Он выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Второе место занял еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес. Хэмилтон финишировал 6-м, Пиастри — 12-м.

Источник: https://formula1news.co.uk/lewis-hamilton-speaks-to-oscar-piastri-after-wrecking-his-race/
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Оскар Пиастри
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