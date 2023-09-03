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Сегодня, 17:38

Ферстаппен выиграл десятый «Гран-при» подряд и установил новый рекорд «Формулы-1»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Италии».

25-летний нидерландец выиграл десятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Он побил рекорд Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед в 2013 году).

Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Серхио Перес (отставание 6,064 секунды). Замкнул тройку лучших гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+11,193).

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сошел с дистанции на прогревочном круге. Болид Цуноды задымился и остановился на трассе. Из-за этого старт «Гран-при» был отложен.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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