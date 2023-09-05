Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:48

Андреа Стелла — о столкновении Норриса и Пиастри: «В «Макларене» так не поступают»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал инцидент между пилотами командами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на «Гран-при Италии».

Гонщики столкнулись на 24-м круге, когда Пиастри покидал пит-лейн.

«Между машинами «Макларена» никогда не должно происходить никаких контактов. В этот раз он был. Мы, в «Макларене», так не поступаем. Важно четко понимать, что приемлемо, а что нет. Это не вопрос эмоций, это то, как мы действуем. Любому пилоту должно быть совершенно очевидно, как следует подходить к гонкам: выше всего следует ставить интересы команды», — приводит Motorsport слова руководителя команды.

На «Гран-при Италии» Норрис занял 8-е место, Пиастри стал 12-м. 23-летний британский гонщик расположился на 8-й строчке в общем зачете «Формулы-1» текущего сезона (79 очков), 22-летний австралиец идет на 11-й позиции (36 очков). В Кубке конструкторов «Макларен» занимает 5-е место.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/v-mclaren-tak-ne-postupayut-norrisu-i-piastri-dostalos-ot-bossa-komandy/10516008/
Формула-1
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
0
Читайте также
Медведев победил Де Минаура и сыграет в 1/4 финала US Open с Рублевым
«Абаскалю пора понять: 9 игроков основы не меняются! А у него за 7 туров уже три вратаря. Акинфеев с годами молодеет». Газзаев — о 7-м туре РПЛ
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен: «У «Феррари» была высокая скорость на прямых — пришлось вынудить Сайнса ошибиться»
Новости
RSS RSS
Все новости