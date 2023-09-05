Андреа Стелла — о столкновении Норриса и Пиастри: «В «Макларене» так не поступают»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал инцидент между пилотами командами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на «Гран-при Италии».

Гонщики столкнулись на 24-м круге, когда Пиастри покидал пит-лейн.

«Между машинами «Макларена» никогда не должно происходить никаких контактов. В этот раз он был. Мы, в «Макларене», так не поступаем. Важно четко понимать, что приемлемо, а что нет. Это не вопрос эмоций, это то, как мы действуем. Любому пилоту должно быть совершенно очевидно, как следует подходить к гонкам: выше всего следует ставить интересы команды», — приводит Motorsport слова руководителя команды.

На «Гран-при Италии» Норрис занял 8-е место, Пиастри стал 12-м. 23-летний британский гонщик расположился на 8-й строчке в общем зачете «Формулы-1» текущего сезона (79 очков), 22-летний австралиец идет на 11-й позиции (36 очков). В Кубке конструкторов «Макларен» занимает 5-е место.