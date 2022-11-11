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11 ноября, 17:38

Хэмилтон: «Все говорили мне, что получилось построить нереально быструю машину»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюс Хэмилтон признался, что остался разочарован качеством машины в этом сезоне «Формулы-1».

«Знаете, в феврале, обсуждая предстоящий сезон, мы были настроены очень оптимистично. Все говорили мне, что получилось построить нереально быструю машину.

Но когда оказалось, что эта машина не работает, и мы облажались, это стало очень серьезным ударом. Всем нам пришлось крайне сложно.

Я совершенно не ожидал, что на исправление ситуации потребуется так много времени. Да и сами наши ребята не могли представить, что будут так долго разбираться. Но мы прошли через это и справились с ситуацией. Это были серьезные перемены. Но мы как команда стали сильнее и ближе друг к другу», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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