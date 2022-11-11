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11 ноября, 17:49

Мик Шумахер: «Меня заботит только позиция тех, кто мне дорог»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что в случае потери места в команде не собирается завершать карьеру в «Формуле-1».

«Очень сложно отказаться от мыслей о «Формуле-1». Я просто не буду этого делать, потому что очень сильно люблю ее.

У каждого есть мнение, но меня заботит только позиция тех, кто мне дорог. Это, разумеется, моя семья и еще несколько человек в «Формуле-1? — например, Себастьян Феттель. Только к их мнению я готов прислушиваться», — цитирует Шумахера Motorsport.

Ожидается, что в следующем сезоне место Мика Шумахера в «Хаасе» займет Нико Хюлькенберг.

Хаас
Мик Шумахер
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