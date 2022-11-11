Берни Экклстоун приехал на «Гран-при Сан-Паулу» и присутствует в паддоке

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун приехал на «Гран-при Сан-Паулу» и присутствует в паддоке, сообщает Daily Mirror.

Экклстоун не приезжал на гонки и не посещал паддок с «Гран-при Абу-Даби» 2019 года.

Ранее стало известно, что 91-летний Берни Экклстоун предстанет перед судом в октябре следующего года по обвинению в мошенничестве

Экклстоун руководил «Формулой-1» с 1978 по 2017 год, после чего покинул свой пост.