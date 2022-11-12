Леклер возмущен стратегией «Феррари»: «Ждали дождя, которого в итоге не было»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер возмущен стратегической ошибкой команды во время квалификации «Гран-при Бразилии».

«Мы ждали дождя, которого в итоге не было. Я поговорю с командой и постараюсь понять, что нам лучше делать в таких условиях. Я крайне разочарован, потому что моя скорость была на высоте. В оставшейся части уик-энда нам нужно сделать все хорошо», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Леклер в квалификации «Гран-при Бразилии» занял 10-е место, его сокомандник Карлос Сайнс — пятое. Поул завоевал гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

12 ноября в 18.30 мск состоится вторая практика «Гран-при Бразилии» в Сан-Паулу.