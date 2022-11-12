Гоночный директор «Феррари»: «Знали, что дождь неминуем, жаль, что так вышло с Леклером»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к спринту перед «Гран-при Бразилии».

«С первого же сегмента квалификация превратилась в лотерею. Мы знали, что дождь неминуем, поэтому решили разделить стратегии между гонщиками. Счет шел на минуты — разница в одну минуту могла вознаградить либо Сайнса, либо Леклера. Жаль, что так вышло с Шарлем. Однако это стало хорошей проверкой на будущее.

Даже в первом сегменте мы не знали, возвращаться ли на трассу на промежуточных шинах — мы ждали, потому что видели отличное время Гасли. Вам всегда есть чему поучиться, а выбор в третьем сегменте квалификации был и правда пограничным», — приводит слова Мекьеса Formula Passion.

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс в квалификации заняли 10-е и пятое места соответсвенно. Поул завоевал гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

12 ноября в 18.30 мск состоится вторая практика «Гран-при Бразилии» в Сан-Паулу.