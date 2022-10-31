Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги выступления команды на «Гран-при Мексики».

Леклер занял шестое место, уступив Максу Ферстаппену более 68 секунд, Карлос Сайнс стал пятым и проиграл гонщику «Ред Булл» 58 секунд.

«Трудная гонка, к сожалению. Самое обидное, что мы сделали абсолютно все возможное, как мне кажется. И мы все равно в минуте от Макса — огромное отставание. Надо все изучить — постараемся сделать наши плохие дни лучше. Есть ощущение, что эта гонка — в каком-то смысле исключение, тут другие условия. Надеюсь, получится вернуть свою скорость в Бразилии», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Победу на «Гран-при Мексики» одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для него это 14-я победа в сезоне. Таким образом, Ферстаппен установил новый рекорд по числу выигранных гонок в сезоне, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых по 13 побед.