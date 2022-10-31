Ферстаппен: «Чтобы добиться 14 побед за сезон, нужно усердно работать всей команде»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки «Гран-при Мексики».

«Невероятно! Что за сезон и что за фантастическая гонка! Чтобы добиться 14 побед за сезон, нужно усердно работать всей команде. Давайте продолжим в том же духе», — написал Ферстаппен в Twitter.

Для 25-летнего голландца это 14-я победа в сезоне. Таким образом, Ферстаппен установил новый рекорд по числу выигранных гонок в сезоне, опередив Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, у которых по 13 побед.

Ранее Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул по итогам сезона-2022.