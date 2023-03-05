Леклер: «Лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к «Гран-при Бахрейна», в которой занял третье место.

Он заявил, что сознательно принял решение не ехать на последнюю быструю попытку и отказаться от борьбы за поул в пользу старта в гонке на свежем комплекте шин «софт».

«Никаких проблем не было. Думаю, мы и правда участвовали в борьбе за поул — что стало приятным сюрпризом, как мне кажется, потому что после тестов и результатов практик я этого не ждал. Нам нужно держать в уме тот факт, что на длинной дистанции наш темп был несколько хуже, чем у «Ред Булл». И мне кажется, что в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 мск.