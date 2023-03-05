Карлос Сайнс: «В гонке будем бороться до самого последнего круга»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к «Гран-при Бахрейна».

«В квалификации мы, как команда, сделали шаг вперед. Подготовка к ней получилась трудной, прошлый день получился не самым чистым, но сегодня мы неплохо отреагировали и отыгрались. Я потерял немного времени на втором секторе в секции с извилистыми поворотами, но в остальном машина в целом работала лучше. Теперь мы ждем гонку, мы будем бороться до самого последнего круга и постараемся достичь хорошего результата, чтобы успешно начать сезон», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Феррари».

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 мск.