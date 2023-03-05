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Сегодня, 11:56

Ферстаппен считает, что в гонке машина «Ред Булл» должна быть еще лучше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Бахрейна». Он взял 21-й поул в карьере.

«В квалификации все сложилось в лучшую сторону. Я очень счастлив быть на поуле. Рад и за команду, за то, что у нас есть такая сильная машина и Перес в придачу. Это потрясающе, и я с нетерпением жду завтрашнего дня. Изменения слегка замедлили машину, но мы все же становимся быстрее — это радует. В течение года, увидите, все станут еще лучше — в этом прелесть «Ф-1». В гонке наша машина должна быть еще лучше, так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Гонка «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 5 марта. Начало — в 18.00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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