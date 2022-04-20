Сайнс рассказал о шансах «Феррари» выиграть титул «Формулы-1» в сезоне-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о борьбе команды за титул в сезоне-2022 «Формулы-1».

«Мы уверены, что сможем развить нашу машину. У нас уже есть детали, работающие в аэродинамической трубе, и машина, которая лучше, чем та, что у нас сейчас на трассе. Но мы продолжаем говорить, что «Ред Булл» и «Мерседес» — фавориты, потому что мы не участвовали в борьбе за титул последние несколько лет. В предыдущие годы эти команды опережали «Феррари» в развитии, поэтому мы по-прежнему очень осторожны», — приводит слова Сайнса Motorsport week.

«Феррари» не выигрывала титул «Формулы-1» с 2008 года, тогда команда одержала победу в Кубке конструкторов.

После первых трех этапов сезона-2022 «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Мерседес» на 39 очков. Команда также лидирует в личном зачете — Шарль Леклерк набрал 71 очко из 78 возможных в начале нового сезона.