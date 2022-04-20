Организаторы «Гран-при Майами» сообщили, что строительство трассы близится к завершению

Генеральный директор «Гран-при Майами» Ричард Креган сообщил, что строительство трассы «Формулы-1» вокруг спортивного комплекса Hard Rock Stadium близится к завершению.

«Находимся на завершающей стадии строительства этой невероятной трассы, которая станет местом проведения первой в истории гонки «Формулы-1» в Майами. Мы постарались создать трассу, на которой пилотам понравится устраивать гонки. С нетерпением ждем первого уик-энда в мае.

За годы работы с новыми объектами я никогда не видел столько усилий по улучшению поверхности трассы, сколько сделали в Майами. Все было точно по проекту, и все, кто участвовал в строительстве, проделали невероятную работу», — приводит слова Крегана Motorsport week.

«Гран-при Майами» впервые примет гонки «Формулы-1». Пятый этап сезона-2022 пройдет с 6 по 8 мая.