Сайнс одержал первую победу на этапе «Гран-при» «Формулы-1»

Пилот «Феррари» стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при Великобритании».

Испанский гонщик впервые в карьере одержал первую победу в «Формуле-1». Сайнс провел 150-ю гонку в карьере.

Второе место занял мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, третьим финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Следующий этап чемпионата пройдет в Австрии 8-10 июля.