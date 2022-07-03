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Сегодня, 19:33

Сайнс одержал первую победу на этапе «Гран-при» «Формулы-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» стал победителем десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — «Гран-при Великобритании».

Испанский гонщик впервые в карьере одержал первую победу в «Формуле-1». Сайнс провел 150-ю гонку в карьере.

Второе место занял мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, третьим финишировал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Следующий этап чемпионата пройдет в Австрии 8-10 июля.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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