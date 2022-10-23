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Сегодня, 06:27

Сайнс считает, что несмотря на поул, фаворитами «Гран-при США» будут Ферстаппен и Перес

Руслан Минаев
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации «Гран-при США».

«Было весело. Надо сказать, что условия на трассе были непростыми. Из-за сильных порывов ветра, которые могли поймать тебя в каждом повороте, и ты не понимал, с каким уровнем сцепления с трассой будешь работать, не знал, чего ожидать. Но мне удалось сделать хороший круг, не допуская ошибок. У меня несколько раз был шанс выиграть поул, и теперь наконец-то сделал это.

Думаю, завтра фаворитами все-таки будут пилоты «Ред Булл», обычно у них очень хороший гоночный темп, и обычно в гонках им удается опередить нас, поскольку Макс очень хорош. Но завтра мы сделаем все возможное, чтобы остаться впереди и выиграть гонку. Это стало бы отличным началом финального отрезка сезона», — рассказал Сайнс после квалификации.

Гонщик «Феррари» показал результат 1.34,356. На втором месте его партнер по конюшне Шарль Леклер (1.34,421), замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1.34,448).

Гонка «Гран-при США» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 22.00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
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