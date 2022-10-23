Леклер: «Мой последний круг был не лучшим, Сайнс был успешнее и заслужил поул»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации «Гран-при США». Монегаск показал время 1.34.356 и начнет гонку на второй позиции.

«С ветром справляться трудно, он меняется после каждого круга, но в целом я делал все возможное. Последний круг был не самым лучшим, и сегодня Карлос выступил успешнее и заслужил поул.

Я стартую немного позади из-за штрафа, но планирую как можно скорее вернуться в группу лидеров», — сказал пилот «Феррари» после квалификации.

Поул-позицию завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, показавший результат 1.34,356. Замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1.34,448).

Гонка «Гран-при США» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 22.00 мск.