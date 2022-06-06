Сайнс: «Леклер выжимает все из своей «Феррари», я стараюсь где-то копировать его действия»

Пилот «Феррари» Сайнс рассказал о своих отношениях с напарником по команде Леклером

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своих отношениях с напарником Шарлем Леклером.

«Если говорить об отношениях как напарников, то у нас все очень стабильно, если не еще лучше. Так что в целом пока все хорошо. Шарль здорово поработал и отлично адаптировался к новому болиду и новому регламенту. Он выжимает все из своей «Феррари» — я тоже стараюсь этого добиться и в определенном смысле где-то копирую его действия. Мы хорошо сработались и неплохо ладим — мы вместе с командой работаем в одном направлении, а это всегда важно», — приводит слова Сайнса Planet F1.

В личном зачете «Формулы-1» Леклер занимает вторую строчку (116 очков), а Сайнс находится на пятой (83 очка). В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место.

Следующий этап сезона-2022 пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).