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Сегодня, 19:25

Сайнс: «Леклер выжимает все из своей «Феррари», я стараюсь где-то копировать его действия»

Пилот «Феррари» Сайнс рассказал о своих отношениях с напарником по команде Леклером
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своих отношениях с напарником Шарлем Леклером.

«Если говорить об отношениях как напарников, то у нас все очень стабильно, если не еще лучше. Так что в целом пока все хорошо. Шарль здорово поработал и отлично адаптировался к новому болиду и новому регламенту. Он выжимает все из своей «Феррари» — я тоже стараюсь этого добиться и в определенном смысле где-то копирую его действия. Мы хорошо сработались и неплохо ладим — мы вместе с командой работаем в одном направлении, а это всегда важно», — приводит слова Сайнса Planet F1.

В личном зачете «Формулы-1» Леклер занимает вторую строчку (116 очков), а Сайнс находится на пятой (83 очка). В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место.

Следующий этап сезона-2022 пройдет с 10 по 12 июня в Баку (Азербайджан).

Источник: https://www.planetf1.com/news/carlos-sainz-current-charles-leclerc-relationship/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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