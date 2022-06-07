Марко: «Для Гасли на данный момент нет альтернативы лучше, чем работа с «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о составе «Альфа Таури» на сезон-2023.

«Мы подписали контракт с Пересом в Монако перед пятничными практиками, чтобы он мог сосредоточиться на уик-энде. Если посмотреть на историю «Ред Булл», нас выделяет одна черта — преемственность и планирование. Мы хотели прояснить ситуацию на ближайшие годы.

До подписания с Пересом договора я, разумеется, поговорил с Гасли. Посмотрим, что будет с ним после 2023 года. Какие у него альтернативы? Не думаю, что в данный момент есть варианты, которые были бы существенно лучше «Альфа Таури», — приводит слова Марко Motorsport Week.

В марте появилась информация, что «Ред Булл» хочет сохранить Пьера Гасли в команде. Он выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Альфа Таури».