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Марко: «Для Гасли на данный момент нет альтернативы лучше, чем работа с «Альфа Таури»

Гельмут Марко высказался о составе «Альфа Таури» на сезон-2023
Анна Горшкова
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о составе «Альфа Таури» на сезон-2023.

«Мы подписали контракт с Пересом в Монако перед пятничными практиками, чтобы он мог сосредоточиться на уик-энде. Если посмотреть на историю «Ред Булл», нас выделяет одна черта — преемственность и планирование. Мы хотели прояснить ситуацию на ближайшие годы.

До подписания с Пересом договора я, разумеется, поговорил с Гасли. Посмотрим, что будет с ним после 2023 года. Какие у него альтернативы? Не думаю, что в данный момент есть варианты, которые были бы существенно лучше «Альфа Таури», — приводит слова Марко Motorsport Week.

В марте появилась информация, что «Ред Булл» хочет сохранить Пьера Гасли в команде. Он выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Альфа Таури».

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/06/07/marko-hints-alphatauri-line-up-wont-change-for-2023/
Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
Пьер Гасли
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