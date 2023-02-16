Леклер: «Нельзя начинать сезон, отдавая предпочтение одному из гонщиков»

Пилот «Ферарри» Шарль Леклер рассказал об амбициях команды перед стартом сезона-2023.

«Нельзя начинать сезон, отдавая предпочтение одному из гонщиков. Мы оба постараемся сделать максимум возможного в первой половине сезона и будем подталкивать друг друга вперед.

Если в какой-то момент один из гонщиков будет иметь высокие шансы на победу в чемпионате, то я уверен, что команда сделает все возможное, чтобы ее гонщик, ведущий борьбу за титул, оказался в наилучших условиях.

Мы обсудим этот вопрос позднее, но в начале сезона я считаю правильным предоставить нам равные шансы», — приводит слова Леклера Racingnews365.

В 2022 году Леклер стал вице-чемпионом «Формулы-1», уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.