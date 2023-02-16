Оскар Пиастри: «Хэмилтон и Норрис — примеры того, как «Макларен» превращает новичков в гонщиков мирового уровня»

Пилот Оскар Пиастри объяснил, что побудило его присоединиться к «Макларену».

«Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис — два ярких примера. У «Макларена» хороший опыт привлечения новичков и их превращения в гонщиков «Формулы-1» мирового уровня. Это придало мне уверенности. И ощущение, что я нужен команде, сыграло огромную роль. Страсть, энергия и желание меня заполучить — это было очень приятно. Другой фактор — траектория команды на протяжении последних пяти лет или около того: она движется вперед. Прошлый год стал чем-то вроде плато, но в целом тренд положительный», — приводит слова Пиастри сайт «Макларена».

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля состоятся предсезонные тесты.