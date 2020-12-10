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Петиция с требованием лишить Мазепина места в «Формуле-1» собрала более 25 тысяч подписей

13:48
Никита Мазепин. Фото Twitter
Никита Мазепин. Фото Twitter
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Петицию на портале change.org с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина места в «Формуле-1» подписали уже более 25 тысяч человек.

Пилот, подписавший контракт с командой «Формулы-1» «Хаас», выложил у себя в Instagram видео, в котором в шутку пристает к своей подруге, а та делает вид, что против этого и показывает спортсмену средний палец.

Сам спортсмен после извинился за инцидент.

«Я хочу извиниться за свои недавние действия, неподобающее поведение и за то, что опубликовал это в сети. Извиняюсь за ущерб, который я принес команде «Хаас» и поставил ее в неловкое положение. Как пилот «Формулы-1» я должен придерживаться высоких стандартов и признаю, что подвел многих людей. Я обещаю, что извлеку урок из этого», — написал у себя в Twitter Мазепин.

Дополнительная информация:

https://www.change.org/p/fia-remove-nikita-mazepin-from-formula-1

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