Квалификацию «Гран-при России» могут перенести на воскресенье из-за дождя

Руководство «Формулы-1» рассматривает возможность переноса квалификации «Гран-при России» с субботы на воскресенье из-за погодных условий, сообщает RaceFans.

По информации источника, данный вариант рассматривается из-за того, что в субботу ожидается сильный дождь, который может помешать проводить гоночные сессии. Помимо квалификации «Формулы-1» в субботу в Сочи запланирована одна свободная практика «Формулы-1», а также по две гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».

«Судя по прогнозам, в воскресенье будет не так плохо. Вчера мы обсуждали, что нужно подготовиться ко всем возможным сценариям. Думаю, все готовы действовать в случае, если ситуация с погодой будет ухудшаться», — приводит RaceFans слова руководителя «Макларен» Андреаса Зайдля.

Квалификация «Гран-при России» запланирована на завтра, 25 сентября, начало — в 15.00 (мск). В случае переноса квалификация состоится утром в воскресенье, 26 сентября.