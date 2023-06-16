Первая практика «Гран-при Канады» не будет возобновлена из-за проблем с камерами видеонаблюдения

Первая практика «Гран-при Канады» не будет возобновлена после остановки красными флагами из-за проблем с камерами видеонаблюдения.

FIA сообщает, что проблема не может быть устранена в ближайшие 10 минут, поэтому сессия не будет возобновлена. В первой практике гонщики успели проехать примерно 5 минут. Режим красных флагов продолжался около 40 минут.

Также информируется, что вторая практика будет продлена на 30 минут. Старт сессии состоится в 23.30 по московскому времени.

Таким образом, лучшее время в первой практике показал пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас. Вторым стал Ланс Стролл («Астон Мартин»), а третьим — Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).