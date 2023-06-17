Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 05:45

Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Льюис Хэмилтон за рулем болида &amp;quot;Мерседеса&amp;quot;.
Фото Reuters

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике на «Гран-при Канады». Его лучший круг — 1 минута 13,718 секунды.

Вторым стал дургой британец из «Мерседеса» — Джордж Расселл, проехавший свой лучший круг на 0,027 секунды медленнее Хэмилтона. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из «Феррари» с отставанием 0,126 секунды.

Сессия дважды прерывалась из-за возгорания болида Нико Хюлькенберга («Хаас») и технических проблем у машины Эстебана Окона («Альпин»).

Вторая практика длилась 90 минут вместо обычных 60, так как первую тренировку завершили досрочно из-за технических проблем с камерами на трассе.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
1
0
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первая практика «Гран-при Канады» не будет возобновлена из-за проблем с камерами видеонаблюдения

Хэмилтон: «Я люблю дождь, на мокрой трассе пилотировать интереснее»
Новости
RSS RSS
Все новости