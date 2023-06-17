Хэмилтон выиграл вторую практику на «Гран-при Канады»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй практике на «Гран-при Канады». Его лучший круг — 1 минута 13,718 секунды.

Вторым стал дургой британец из «Мерседеса» — Джордж Расселл, проехавший свой лучший круг на 0,027 секунды медленнее Хэмилтона. Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс из «Феррари» с отставанием 0,126 секунды.

Сессия дважды прерывалась из-за возгорания болида Нико Хюлькенберга («Хаас») и технических проблем у машины Эстебана Окона («Альпин»).

Вторая практика длилась 90 минут вместо обычных 60, так как первую тренировку завершили досрочно из-за технических проблем с камерами на трассе.