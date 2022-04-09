Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации на «Гран-при Австралии», по итогам которой действующий чемпион «Формулы-1» занял второе место.

«Я чувствую себя не очень хорошо, это состояние сохраняется весь этап. Не думаю, что сегодня у меня был хотя бы один круг, на котором я чувствовал себя уверенно. Конечно, второе место — это хороший результат, но мне было сложно достигать своего предела. Я рад быть на второй строчке, но нам, как команде, хочется большего», — цитирует Sky Sports Ферстаппена.

Победителем квалификации стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 по московскому времени.