Сайнс назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему неудачно выступил в квалификации «Гран-при Австралии».

«У нас были проблемы со стартером. Машина не могла завестись, из-за этого я смог выехать на трассу на три минуты позднее, чем планировалось.

Мне не удалось прогреть резину, пришлось все делать в спешке, пришлось ехать круг на холодных шинах. Круг получился ужасным. Все, что могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так, хотя я претендовал на победу по ходу квалификации», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Сайнс занял девятое место по итогам квалификации, его партнер Шарль Леклер занял первую строчку.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).