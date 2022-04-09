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Сайнс назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Сайнс назвал причину неудачного выступления в квалификации «Гран-при Австралии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему неудачно выступил в квалификации «Гран-при Австралии».

«У нас были проблемы со стартером. Машина не могла завестись, из-за этого я смог выехать на трассу на три минуты позднее, чем планировалось.
Мне не удалось прогреть резину, пришлось все делать в спешке, пришлось ехать круг на холодных шинах. Круг получился ужасным. Все, что могло пойти не так в третьем сегменте, пошло не так, хотя я претендовал на победу по ходу квалификации», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Сайнс занял девятое место по итогам квалификации, его партнер Шарль Леклер занял первую строчку.

Гонка в Австралии состоится завтра, 10 апреля. Начало — в 8.00 (мск).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12585830/australian-gp-live-updates-from-qualifying-as-charles-leclerc-and-max-verstappen-face-new-rivals-in-melbourne
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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