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Сегодня, 18:57

Перес — о 5-м месте в спринте: «Думаю, мы выжали максимум из ситуации»

Перес доволен результатами спринта на «Гран-при Австрии»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги спринта на «Гран-при Австрии».

Он стартовал с 13-й позиции, но смог пробиться на 5-е место.

«Ну, в квалификации меня поймали на не соблюдении границ трассы. Поэтому мне кажется, что в конце спринта было лучше чуть-чуть сбросить темп, но быть точно уверенным в том, что ты будешь оставаться на трассе.

В целом же мы провели неплохую гонку, неплохо отыгрались, хорошо провели старт, не влезали в неприятности. Хотя это было непросто — Льюис старался атаковать, многие пилоты вели активную борьбу бок о бок, в частности в третьем повороте. Думаю, мы выжали максимум из ситуации, для нас это сильный результат», — приводит слова Переса Sky Sports.

Спринт выиграл напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку Карлос Сайнс.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648655/austrian-gp-live-updates-from-a-sprint-saturday-with-final-practice-before-the-grid-setting-race
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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