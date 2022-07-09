Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги спринта на «Гран-при Австрии».

Он стартовал с 13-й позиции, но смог пробиться на 5-е место.

«Ну, в квалификации меня поймали на не соблюдении границ трассы. Поэтому мне кажется, что в конце спринта было лучше чуть-чуть сбросить темп, но быть точно уверенным в том, что ты будешь оставаться на трассе.

В целом же мы провели неплохую гонку, неплохо отыгрались, хорошо провели старт, не влезали в неприятности. Хотя это было непросто — Льюис старался атаковать, многие пилоты вели активную борьбу бок о бок, в частности в третьем повороте. Думаю, мы выжали максимум из ситуации, для нас это сильный результат», — приводит слова Переса Sky Sports.

Спринт выиграл напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку Карлос Сайнс.