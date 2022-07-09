Расселла, Переса и еще пять пилотов вызвали к стюардам за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

К стюардам были вызваны семь пилотов после спринта на «Гран-при Австрии», сообщает ФИА.

Среди них Серхио Перес («Ред Булл»), Джордж Расселл («Мерседес»), Себастьян Феттель, Лэнс Стролл (оба — «Астон Мартин»), Мик Шумахер («Хаас»), Даниэля Риккьярдо («Макларен») и Эстебан Окон («Альпин»). Их подозревают в переговорах во время второго прогревочного круга.

По правилам — на прогревочном круге запрещен обмен информацией со стороны команд.

Спринт выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его напарник Карлос Сайнс.

Основная гонка состоится 10 июля в 16:00 по московскому времени.