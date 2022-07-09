Леклер надеется, что «Феррари» сможет оказать давление на Ферстаппена в завтрашней гонке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги спринт-гонки «Формулы-1» в рамках «Гран-при Австрии».

Монегаск финишировал на втором месте, уступив лишь Максу Ферстаппену («Ред Булл»). На третьей строчке — партнер Леклера по команде, Карлос Сайнс.

«Было непросто. В первой части гонки Ферстаппен был очень быстр и достаточно сильно отрывался. Я просто пытался сохранить шины, чтобы атаковать в концовке.

На старте у меня была небольшая борьба с Карлосом Сайнсом, ближе к концу спринта я начал атаковать. Немножко отыгрывал отставание у Ферстаппена, да и в целом все было близко. Надеюсь, что завтра мы сможем удачно стартовать и оказать больше давления на Макса», — цитирует Sky Sports Леклера.

Основная гонка «Гран-при Австрии» состоится завтра, 10 июля. Начало — в 16.00 (мск).