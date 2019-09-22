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Пьер Гасли: «Я получил удовольствие от гонки»

21:48
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Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли остался доволен гонкой «Гран-при Сингапура». Француз финишировал восьмым.

— Я получил удовольствие от гонки, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Гасли. — Немного невпопад оказалась первая машина безопасности. Но заключительная часть гонки вышла захватывающей. По ходу гонки удалось даже попасть на вторую позицию перед пит-стопом. Это было круто. После появления машины безопасности мы потеряли три-четыре позиции, и это немного раздражало. Но я смог пройти Райкконена, поборолся хорошо с Магнуссеном и Строллом. Так что набранные очки меня радуют. Это была тяжелая гонка с отличным результатом.

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