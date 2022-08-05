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Сегодня, 22:45

Команды «Формулы-1» согласовали поправки в технический регламент

Иван Шитик
Корреспондент
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Команды «Формулы-1» согласовали поправки в технический регламент, которые должны помочь устранить раскачку машин на прямых, сообщает Autosport.

В прошлую среду на заседании технического консультационного комитета была достигнута договоренность о том, что минимальная высота, на которой располагается днище машины от поверхности трассы, увеличена на 15 миллиметров.

Изначально в FIA предлагали поднять днище на 25 миллиметров — на такой цифре настаивали в «Мерседесе», однако многие команды, в том числе «Ред Булл», выступили против, поэтому был найден компромиссный вариант, который в итоге и был утвержден.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
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