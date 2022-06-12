Ферстаппен выиграл «Гран-при Азербайджана», Леклер и Сайнс сошли из-за поломок

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») одержал победу в гонке «Формулы-1» в рамках этапа в Баку (Азербайджан).

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде, Серхио Перес, он же получил дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес»).

Отметим, что оба гонщика «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс — не смогли финишировать из-за механических неполадок. У Леклера возникли проблемы с двигателем, а у Сайнса — с гидравлической системой.

Благодаря победе Ферстаппен закрепил лидерство в личном зачете «Формулы-1». На счету нидерландского гонщика 150 очков. Серхио Перес обогнал Шарля Леклера и поднялся на вторую строчку, у мексиканца 129 очков. Леклер идет на третьем месте со 116 очками.

Из-за схода обеих «Феррари» «Ред Булл» оторвался от итальянской команды в зачете Кубка конструкторов еще на 44 очка. У «Ред Булл» 277 очков после 8 этапов сезона-2022, на счету «Феррари» — 199 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 17 по 19 июня.