Новый президент FIA о Хэмилтоне: «Нарушению правил нет прощения»

Новый президент FIA Мохаммед бен Сулайем критически высказался в адрес пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона за пропуск церемонии награждения.

«Нарушению правил нет прощения, – цитирует Бен Сулайема Autosport. - Бывают смягчающие обстоятельства. Но надо понимать, что правила есть правила, их нужно соблюдать. Если было нарушение, то необходимо провести расследование. В то же время мы не должны делать так, чтобы чемпион чувствовал себя некомфортно в своем виде спорта.

Знаю, что Льюис очень опечален случившимся. Можно сказать, он сломлен. Но мы должны провести расследование.... Я всего несколько часов назад заступил на должность президента, поэтому не могу отвечать на все вопросы, не зная фактов».

Хэмитлон занял второе место в чемпионате. Чемпионом стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.