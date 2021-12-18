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Новый президент FIA о Хэмилтоне: «Нарушению правил нет прощения»

03:50
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Новый президент FIA Мохаммед бен Сулайем критически высказался в адрес пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона за пропуск церемонии награждения.

«Нарушению правил нет прощения, – цитирует Бен Сулайема Autosport. - Бывают смягчающие обстоятельства. Но надо понимать, что правила есть правила, их нужно соблюдать. Если было нарушение, то необходимо провести расследование. В то же время мы не должны делать так, чтобы чемпион чувствовал себя некомфортно в своем виде спорта.

Знаю, что Льюис очень опечален случившимся. Можно сказать, он сломлен. Но мы должны провести расследование.... Я всего несколько часов назад заступил на должность президента, поэтому не могу отвечать на все вопросы, не зная фактов».

Хэмитлон занял второе место в чемпионате. Чемпионом стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/74153-novyy-prezident-fia-zhestko-vyskazalsya-v-adres-lyuisa-hemiltona

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Евгений Петров все материалы автора
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