Новый президент FIA о Хэмилтоне: «Нарушению правил нет прощения»
Новый президент FIA Мохаммед бен Сулайем критически высказался в адрес пилота "Мерседес" Льюиса Хэмилтона за пропуск церемонии награждения.
«Нарушению правил нет прощения, – цитирует Бен Сулайема Autosport. - Бывают смягчающие обстоятельства. Но надо понимать, что правила есть правила, их нужно соблюдать. Если было нарушение, то необходимо провести расследование. В то же время мы не должны делать так, чтобы чемпион чувствовал себя некомфортно в своем виде спорта.
Знаю, что Льюис очень опечален случившимся. Можно сказать, он сломлен. Но мы должны провести расследование.... Я всего несколько часов назад заступил на должность президента, поэтому не могу отвечать на все вопросы, не зная фактов».
Хэмитлон занял второе место в чемпионате. Чемпионом стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/74153-novyy-prezident-fia-zhestko-vyskazalsya-v-adres-lyuisa-hemiltona
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