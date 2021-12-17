Валттери Боттас прокомментировал переход из «Мерседес» в «Альфа Ромео».

«Опыт в «Мерседес» будет важен в дальнейшем — учитывая то, сколько раз мы вместе выиграли Кубок конструкторов и сколько очков вместе заработали, — приводит слова пилота GP Fans. — Мы с Льюисом были хорошими напарниками, я выиграл несколько гонок, довольно часто попадал на подиум, так что я должен взять с собой именно хорошие моменты. Поэтому, оглядываясь назад — да, могу сказать, что чего-то добился».

С сезона-2022 Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео».

32-летний гонщик выступал за «Мерседес» с 2017 года. За это время он дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1».