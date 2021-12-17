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Боттас: «Опыт в «Мерседес» будет важен в «Альфа Ромео» — учитывая то, сколько очков мы вместе заработали»

19:28
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Валттери Боттас прокомментировал переход из «Мерседес» в «Альфа Ромео».

«Опыт в «Мерседес» будет важен в дальнейшем — учитывая то, сколько раз мы вместе выиграли Кубок конструкторов и сколько очков вместе заработали, — приводит слова пилота GP Fans. — Мы с Льюисом были хорошими напарниками, я выиграл несколько гонок, довольно часто попадал на подиум, так что я должен взять с собой именно хорошие моменты. Поэтому, оглядываясь назад — да, могу сказать, что чего-то добился».

С сезона-2022 Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео».

32-летний гонщик выступал за «Мерседес» с 2017 года. За это время он дважды становился вице-чемпионом «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/73714/bottas-reflects-on-time-with-mercedes-as-a-failure/

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Анна Горшкова все материалы автора
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