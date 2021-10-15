Норрис считает, что «Макларен» сможет бороться за чемпионство через 2-3 года

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о возможностях своей команды в ближайшие годы.

«Не думаю, что у нас будет возможность сражаться за титул в следующем сезоне. Нам пока кое-чего не хватает. К примеру, нам все еще нужна хорошая аэродинамическая труба. В общем, в некоторых вещах мы все еще уступаем, и нас нельзя сравнивать с «Мерседес» или «Ред Булл». Поэтому я думаю, что у нас появятся шансы в 2023 или 2024 году», — цитирует PlanetF1 Норриса.

За 6 этапов до конца сезона-2021 «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов, на счету команды 240 очков. Отставание от лидирующего «Мерседес» составляет 193,5 очка.