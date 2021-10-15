Лидер личного зачета «Формулы-2» Пиастри оценил свои шансы на попадание в «Формулу-1» в 2022 году

Пилот команды «Формулы-2» Оскар Пиастри оценил свои шансы на попадание в «Формулу-1» в сезоне-2022.

«Думаю, мои шансы очень низкие, если не сказать нулевые. Знаю, что в СМИ активно связывают Гуанью Чжоу с единственным потенциально свободным местом в «Альфа Ромео», но и Антонио Джовинацци не собирается уходить. Не думаю, что в следующем году попаду в «Формулу-1». Если я каким-то чудом туда попаду, то очень сильно удивлюсь. Самая реалистичная цель — быть резервным пилотом «Альпин» в следующем году. Это самый логичный шаг. Надеюсь, в 2022 году мне удастся поучаствовать в свободных практиках на нескольких этапах, а потом попытаться занять место боевого гонщика в 2023 году», — приводит Planet F1 слова Пиастри.

За 2 этапа до конца сезона в «Формуле-2» Пиастри лидирует в личном зачете, на его счету 178 очков. Его партнер по команде россиянин Роберт Шварцман идет на третьей строчке, у него 135 очков.